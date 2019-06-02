وكيل تعليم المنوفية يجتمع بمديرى عموم المديرية والادارات التعليمية للاستعداد والتجهيزات للثانوية العامة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

عقد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء التعليم بالمنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا بمديرى عموم المديرية أحمد سويد مدير عام التعليم الفنى ، سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة وحلمى عرفة مدير عام الشئون المالية والادارية وأعضاء اللجنة الثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية و مديرى عموم الادارات التعليمية العشرة بالمحافظة ومسئول الأمن بالمديرية وذلك لتسهيل كل مطالب رؤساء لجان الثانوية العامة من حيث التجهيزات لمتطلبات اللجان من اداوات كتابية وورقية وخلافه وتوفير كل وسائل الراحة لهم والاتصال المباشر بهم يوميا للاطمئنان على عملية سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى تقابلهم أثناء الامتحانات .

وشدد على التنبيه على رؤساء اللجان بالمحافظة على اثاث اللجنة من بداية الامتحانات حتى نهايتها كما اكد على مديرى الادارات توفير البديل بكل ادارة تعليمية لسد العجز أن وجد فى اللجان التى تطلب بدلاء من الملاحظين .

وأكد على التواصل المستمر بين مديرى الادارات وغرفة العمليات بالمديرية يوميا لابلاغ المعلومات التى ترد من كل لجنة للمتابعة المستمرة لحظة بلحظة .

يأتى ذلك فى اطار الاستعدادات القصوى والتجهيزات اللازمة للجان الثانوية العامة بالمنوفية.