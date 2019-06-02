وزارة السياحة تطلق حملة دعائية لمصر فى السوق العربى

كتبت أمال رسلان

في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى يتضمن تطويع آليات التسويق لتتماشى مع طبيعة كل سوق، اطلقت وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حملة دعائية لمصر تمتد على مدار شهر رمضان والصيف بدول الخليج العربى.

يأتى ذلك فى ظل استراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر حيث يمثل السوق العربى نحو 30 بالمائة من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وتتضمن الحملة الترويجية التى تم إطلاقها خلال شهر رمضان لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الامارات العربية المتحدة، وفى المملكة العربية السعودية، حيث تُعرض فى أكثر الأماكن مشاهدة.

بالإضافة الي حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق محتوي الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعى بكل من الFacebook و You Tube و Google و Snapchat و Sabq وAudience Programmatic network وDailymotion في كل من : المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

كما تضمنت الحملة إعلانات تليفزيونية بكبريات القنوات التليفزيونية العربية من خلال البرامج والمسلسلات الرمضانية التى تحظى بأعلى نسبة مشاهدة للمواطن العربى.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الى الأهمية التى تحظى بها الدول العربية كسوق محورى للسياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من فرصة تجمع الأسر العربية فى شتي أرجاء الوطن العربي خلال شهر رمضان المعظم مما يعد فرصة مثالية لعرض التنوع الثرى للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة بمصر أثناء التفافهم حول الشاشات لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

هذا وقد جاءت هذه الحملة بمردودا إيجابيا وظهرت النتائج الأولى لها فيما أبرزته صحيفة Gulf New، وهى من أهم الصحف الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، حيث أوضحت أن شركات السياحة في الإمارات العربية المتحدة أكدت أن مصر جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المقاصد التي سوف يتوجه إليها السائحون الإماراتيون لقضاء أجازة عيد الفطر، والتى سوف تكون أسبوعا كاملا في الإمارات بالنسبة للعاملين في القطاع العام، بينما ستكون أجازة العاملين فى القطاع الخاص ثلاثة أو أربعة أيام، وأشار وكلاء السفر إلى أن المواطنين الإماراتيين اختاروا قضاء أجازتهم في مقاصد سياحية خارج بلادهم.

وأشارت الصحيفة فى خبر تحت عنوان "الكشف عن أهم المقاصد السياحية التي يتوجه إليها السائحون الإماراتيون"، إلى أن شركات السياحة قد سجلت ارتفاعا في معدل حجوزات سفر السائحين الإماراتيين إلى عدد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.

وأضافت الصحيفة أن مأمون حمدان مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند بموقع Wego الإلكترونى المتخصص في السفر والسياحة، أوضح أن الموقع سجل حصول مصر على المرتبة الأولى تلتها السعودية ثم الهند ثم تركيا ثم الأردن ثم إندونيسيا ثم تايلاند وذلك فيما يتعلق بأشهر المقاصد السياحية.