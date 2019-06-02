سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة السياحة تطلق حملة دعائية لمصر فى السوق العربى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:18 م
وزارة السياحة تطلق حملة دعائية لمصر فى السوق العربى سياحة-ارشيفية
كتبت أمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى يتضمن تطويع آليات التسويق لتتماشى مع طبيعة كل سوق، اطلقت وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حملة دعائية لمصر تمتد على مدار شهر رمضان والصيف بدول الخليج العربى.

يأتى ذلك فى ظل استراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر حيث يمثل السوق العربى نحو 30 بالمائة من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وتتضمن الحملة الترويجية التى تم إطلاقها خلال شهر رمضان لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الامارات العربية المتحدة، وفى المملكة العربية السعودية، حيث تُعرض فى أكثر الأماكن مشاهدة.

بالإضافة الي حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق محتوي الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعى بكل من الFacebook و You Tube و Google و Snapchat و Sabq وAudience Programmatic network وDailymotion في كل من : المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

كما تضمنت الحملة إعلانات تليفزيونية بكبريات القنوات التليفزيونية العربية من خلال البرامج والمسلسلات الرمضانية التى تحظى بأعلى نسبة مشاهدة للمواطن العربى.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الى الأهمية التى تحظى بها الدول العربية كسوق محورى للسياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من فرصة تجمع الأسر العربية فى شتي أرجاء الوطن العربي خلال شهر رمضان المعظم مما يعد فرصة مثالية لعرض التنوع الثرى للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة بمصر أثناء التفافهم حول الشاشات لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

هذا وقد جاءت هذه الحملة بمردودا إيجابيا وظهرت النتائج الأولى لها فيما أبرزته صحيفة  Gulf New، وهى من أهم الصحف الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، حيث أوضحت أن شركات السياحة في الإمارات العربية المتحدة أكدت أن مصر جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المقاصد التي سوف يتوجه إليها السائحون الإماراتيون لقضاء أجازة عيد الفطر، والتى سوف تكون أسبوعا كاملا في الإمارات بالنسبة للعاملين في القطاع العام، بينما ستكون أجازة العاملين فى القطاع الخاص ثلاثة أو أربعة أيام، وأشار وكلاء السفر إلى أن المواطنين الإماراتيين اختاروا قضاء أجازتهم في مقاصد سياحية خارج بلادهم.

وأشارت الصحيفة فى خبر تحت عنوان "الكشف عن أهم المقاصد السياحية التي يتوجه إليها السائحون الإماراتيون"، إلى أن شركات السياحة قد سجلت ارتفاعا في معدل حجوزات سفر السائحين الإماراتيين إلى عدد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.

وأضافت الصحيفة أن مأمون حمدان مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند بموقع Wego الإلكترونى المتخصص في السفر والسياحة، أوضح أن الموقع سجل حصول مصر على المرتبة الأولى تلتها السعودية ثم الهند ثم تركيا ثم الأردن ثم إندونيسيا ثم تايلاند وذلك فيما يتعلق بأشهر المقاصد السياحية.

 

 


وزارة السياحة

حملات ترويجية

السياحة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان ينظم زيارات للمحافظات المضيفة لكأس الأمم الأفريقية.. نواب يتابعون مع المسئولين جاهزية البنية التحتية وطرق استقبال المشجعين ..ويؤكدون: البطولة تعيد بعض المناطق لخارطة السياحة وتعزز ريادة مصر بالقارة

الأحد، 02 يونيو 2019 01:00 م

عيد الفطر يرفع نسبة الإشغال بدهب لـ70%.. وتنشيط السياحة تروج لقضاء العيد بها

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 ص

أمريكا تتصدر العالم فى سياحة المؤتمرات فى 2018.. تعرف على أبرز الدول المنافسة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:00 ص

إجراءات تعزيز السياحة من بلغاريا لمصر.. أبرزها توأمة بين الإسكندرية وبورجاس

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة