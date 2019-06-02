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وزارة الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا الطائرة الإثيوبية

الأحد، 02 يونيو 2019 07:37 م
وزارة الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا الطائرة الإثيوبية طائرة اثيوبية
كتب أحمد جمعة

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أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس ابابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرُف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية، حيث يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة.

وأضاف أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجارى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.

هذا، وشدّد مساعد وزير الخارجية على أن سفارة مصر فى أديس أبابا ستستمر فى المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.

 
 

 
 
 
 

 


وزارة الخارجية

اخبار مصر

الطائرة الإثيوبية

ضحايا الطائرة الإثيوبية

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