ورشة عمل بنقابة البيطريين لمناقشة المتطلبات الفنية لترخيص معامل التحاليل

كتبت آية دعبس

يعقد المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوى، مقرر اللجنة العلمية بالنقابة، ورشة عمل لمناقشة مشروع «المواصفات المصرية الخاصة بالمتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء وترخيص معامل التحاليل، التي قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإعداده.

ودعا المركز العلمي جميع العاملين والمهتمين بمعامل التحليل لحضور ورشة العمل المنعقدة بالمركز العلمي بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجارى.

جاء ذلك بناءً على الخطاب المقدم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى نقابة البيطريين، والذي يوضح إعداد الهيئة لمشروع «المواصفات المصرية الخاصة بالمتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء وترخيص معامل التحاليل».

وترى الهيئة، بأن يتم النظر إلى المشروع والتنبيه باتخاذ اللازم نحو دراسته وموافاة الهيئة بأي ملاحظات عليه في موعد أقصاه شهرين من تاريخ الخطاب.