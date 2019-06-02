ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى قنا

قنا - وائل محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن أسماء أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية، وحقق المركز الأول هند أشرف محمود حسين بمجموع 280 درجة، وجاء في المركز الأول مكرر كل من ياسمين أحمد رزق، روينة سيد عبد الله، كريم محمد عطيه، وإسماء جمال عزب، ومنة الله بهاء عبدة، ومحمد احمد حمدى شورة، وايه إبراهيم سيد، ومنار محمد أبو الوفا.

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4% بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.



وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام 50845 طالب وطالبة حضر منهم 49374 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة وحقق النجاح 36230 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 73.4%، مشيرا إلى أن 22 طالب حصلوا على الدرجة النهائية.