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نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

الأحد، 02 يونيو 2019 02:18 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ قنا
قنا – وائل محمد

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فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا، حيث اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح 73.4%، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن امتحان الشهادة الإعدادية فى العام الدراسى الأخير تقدم له 50 ألفا و845 طالبا وطالبة، حضر منهم 49 ألفا و374 فى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، نجح منهم 36 ألفا و230 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 73.4%، مشيرا إلى أن 22 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا..

 

 

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اليوم السابع بلس

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