مياه سوهاج تبحث مرور خط كهرباء ضغط عالى بمزرعة صرف طهطا

سوهاج – عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن الشركة بصدد دراسة إمكانية مرور خط كهرباء الضغط العالى والذى تبلغ طاقته 66 كيلو فولت أمبير بمزرعة صرف صحى طهطا التى تبلغ مساحتها 1071 فدان، موضحاً أن المساحة المطلوبة لمرور خط كهرباء الضغط العالى تبلغ 55 فدان لانشاء 10 برج وأن الشركة تسعى لتنفيذ ذلك الخط لما له من أثر ايجابى فى التوسع فى خريطة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة لتلك المنطقة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أن الدراسة تبحث أنواع الزراعات التى يجب زراعتها بمنطقة خط الضغط العالى وكذلك توقيع احداثيات لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا لضمان مرور خط الكهرباء بعيداً عن المحطة بمسافة كافية وكذلك اعادة النظر فى مواقع المبانى الإدارية بالمحطة لضمان بعدها عن مجال الضغط العالى.