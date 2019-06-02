سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه سوهاج تبحث مرور خط كهرباء ضغط عالى بمزرعة صرف طهطا

الأحد، 02 يونيو 2019 02:42 م
مياه سوهاج تبحث مرور خط كهرباء ضغط عالى بمزرعة صرف طهطا المهندس محمد بدرى
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن الشركة بصدد دراسة إمكانية مرور خط كهرباء الضغط العالى والذى تبلغ طاقته 66 كيلو فولت أمبير بمزرعة صرف صحى طهطا التى تبلغ مساحتها 1071 فدان، موضحاً أن المساحة المطلوبة لمرور خط كهرباء الضغط العالى تبلغ 55 فدان لانشاء 10 برج وأن الشركة تسعى لتنفيذ ذلك الخط لما له من أثر ايجابى فى التوسع فى خريطة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة لتلك المنطقة وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج  فى بيان له، أن الدراسة تبحث أنواع الزراعات التى يجب زراعتها بمنطقة خط الضغط العالى وكذلك توقيع احداثيات لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا لضمان مرور خط الكهرباء بعيداً عن المحطة بمسافة كافية وكذلك اعادة النظر فى مواقع المبانى الإدارية بالمحطة لضمان بعدها عن مجال الضغط العالى.

 

 

 

 

 

 

 


مياه سوهاج

طهطا

الصرف الصحى

خط كهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

توقعات باستقرار الأحوال الجوية طوال أيام عيد الفطر.. الأرصاد للمواطنين: الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والشواطئ.. وطقس معتدل على كافة المدن الساحلية.. وحار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة

توقعات باستقرار الأحوال الجوية طوال أيام عيد الفطر.. الأرصاد للمواطنين: الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والشواطئ.. وطقس معتدل على كافة المدن الساحلية.. وحار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة