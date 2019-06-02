سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الأحد، 02 يونيو 2019 01:23 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر موجز أخبار الساعة 1 ظهرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  انطلاق احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسى
 
يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.
 

 
 
"نوفل.س"، ابن قرية حمردوم، التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، كان شخصًا عاديًا تحول فجأة لأحد أساطير الإجرام بالصعيد بسبب حادث ثأر صنع من موظف بتفتيش محطة طلمبات نجع حمادى واحدًا من عتادة الإجرام.
 
 

 
 
 
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 

 
 
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت.
 

 
 
 
نفت الحكومة ما تردد خلال الفترة الأخيرة من أنباء، حول اتجاهها لإخلاء منطقة سور مجرى العيون من المدابغ ومحلات الجلود إجباريا، بدون صرف التعويضات المقررة لأصحاب المدابغ وأهالى المنطقة.
 

 
 

الرئيس السيسى

ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

موجز اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة