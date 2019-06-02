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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:10   ص 

الظهر 11:53 ص 

العصر 3:29 

المغرب 6:52 

العشاء 8:24 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 

الفجر 3:10 ص 

الظهر 11:57 

العصر 3:36 

المغرب 6:59 م 

العشاء 8:32 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 

الفجر 3:04 

الظهر 11:49 م 

العصر 3:26 م 

المغرب 49: 6 م 

العشاء 8:21 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 

الفجر 3:07 ص 

الظهر 11:40 

العصر 3:11 

المغرب 6:35 م 

العشاء 8:03 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 
 

الفجر 3:22 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 3:10 م 

المغرب 6:36 م 

العشاء 8:00 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:06 ص

الظهر 12:19 م 

العصر 3:35 م 

المغرب 7:02 م 

العشاء 8:21 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 3:57 ص 

الظهر 12:19 م 

العصر 3:41 م 

المغرب 7:10 م

العشاء 8:30 م 

 

الرياض 

الفجر 3:27 ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:43 م 

العشاء 8:04 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 2:57 

الظهر 11:38 م 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:38 

العشاء 8:07 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 3:58 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:07 م 

العشاء 8:31 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:24 ص 

الظهر 12:25 م 

العصر 4:10 م 

المغرب 7:34 م 

العشاء 9:12 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:06 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب  6:43 م 

العشاء 8:13 م 

 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

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