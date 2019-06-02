مناظرة جثة قتيل البدرشين: تلقى طعنة نافذة بالظهر وأصيب بجرح 8 سم أنهى حياته

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مناظرة جثة عامل قٌتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين، أن المجنى عليه تلقى طعنة نافذة بالظهر، يصل طولها إلى 8 سم، مما أسفر عن مفارقة الضحية الحياة فى الحال.

وتحفظ رجال المباحث على السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وهو عبارة عن سكين مطبخ، وذكر مصدر أمنى أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب اعتداء المتهم على شقيقته.

وأضاف المصدر أن شقيقة المتهم، وهى زوجة القتيل، أكدت صحة اعترافاته، وأن زوجها المجنى عليه اعتدى عليها بالضرب، مما دفع شقيقها لطعنه بسكين.

وقال المتهم إن شقيقته نشبت بينها وزوجها المجنى عليه "محمد.ج" عامل، خلافات تركت على إثرها منزل الزوجية، وحضرت للإقامة بمسكن العائلة، وبعد مرور فترة من الوقت، قرر إعادتها لمنزل الزوجية، وإنهاء الخلاف بينها وزوجها، وفور وصولهما لمسكنها، فوجئ بزوجها يعتدى عليها بالضرب.

وأضاف المتهم أمام العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث البدرشين، أنه دافع عن شقيقته، وتشاجر مع زوجها، ثم أحضر سكين المطبخ، وسدد له طعنة نافذة أنهت حياته فى الحال وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.