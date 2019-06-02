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مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين فى اشتباكات مع مسلحين جنوب البلاد

الأحد، 02 يونيو 2019 01:01 ص
مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين فى اشتباكات مع مسلحين جنوب البلاد قوت الجيش التركى
وكالات الأنباء

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قالت وسائل إعلام التركية إن جنديين لقيا مصرعهما مساء اليوم السبت، إثر اشتباكات مع مسلحين جنوبى شرقى البلاد، وأعلنت ولاية هكارى جنوب شرقى تركيا مقتل الجنديين فى اشتباكات مع مسلحى عناصر حزب العمال الكردستانى (بى كا كا) بالولاية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وذكر بيان صادر عن الولاية، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن التركية مع عناصر "بى كا كا" فى قضاء "جقورجا" بالولاية.

 

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت كذلك عن إصابة جنديين اثنين آخرين بجروح ونقلا إلى المستشفى.

 

جدير بالذكر أن قوات الأمن والجيش تستهدف مواقع منظمة "بى كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقى البلاد، وشمال العراق، ردا على الهجمات التى ينفذها عناصر المنظمة داخل تركيا.

 

ومنذ تصاعد النزاع بين السلطات التركية والحزب فى يونيو عام 2015، أسفرت هجمات لفصائل "بى كا كا" عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة الأتراك، إضافة إلى مدنيين، من جهتها، تقول السلطات التركية إنها تمكنت من تصفية أكثر من 10 آلاف عنصر للحزب.


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