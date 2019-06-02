معهد الفلك: الحسابات الفلكية توجه الراصد مباشرة نحو موضع تحرى الهلال

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أكد الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال لكنها لا تضمن رؤيته، حيث تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده، دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات متعددة فى صفحة السماء، وبذلك يمكن رؤيته ورصده مهما قلت فترة مكثه بعد غروب الشمس .

وقال القاضى - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إنه بالنسبة لظروف رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1440 والذى ستستطلعه دار الإفتاء المصرية مساء غد (الإثنين) فإن غروب شمس يوم الرؤية سيكون فى تمام الساعة السادسة و53 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، فيما سيكون غروب القمر فى الساعة السادسة و58 دقيقة، أى أن فترة مكث الهلال فى سماء القاهرة وأغلب محافظات جمهورية مصر العربية ستكون 6 دقائق، باستثناء بورسعيد وطابا اللتين ستكون فترة المكث فيهما 5 دقائق فقط، تصل إلى 7 دقائق فى أسوان وحلايب وتوشكى.

وأضاف أن الحسابات الفلكية حددت البعد الرأسى للهلال عن قرص الشمس فى مدينة القاهرة (ب ٦٩٦ر) درجة قوسية عند الغروب، كما حددت الانحراف الأفقى عن قرص الشمس عند الغروب ب ( ٠٢٣ر٤) درجة جنوبا، مشيرا إلى أن الأبعاد الرأسية والانحرافات الأفقية تختلف من محافظة لأخرى، وأن علماء المعهد قاموا بإعداد 3 جداول شاملة تتضمنها بدقة تامة تغطى أغلب المدن المصرية، المدن العربية والإسلامية، وبعض العواصم الغربية .

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من وجود بعض الكواكب بجوار الهلال الجديد للاستدلال على وجوده يوم الرؤية الشرعية، وبالنسبة لهلال شهر شوال المرتقب فإن كوكبى عطارد والمريخ سيظهرنا على صفحة السماء فوق مستوى أفق القمر عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة فى هذا اليوم .