مطار القاهرة يستقبل 6100 معتمر على متن 22 رحلة

كتب هانى عثمان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاحد، 22 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لعودة 6100 معتمر بعد أداء مناسك العمرة، علي خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط السعودية.

واوضحت مصادر، ان مبني الرحلات الموسمية إستقبل 12 رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة، لعودة 4 حاج من الأراضى المقدسة.

وأضافت المصادر، أن مبني الرحلات 2 الجديد استقبل 10 رحلات جوية للخطوط السعودية وعلي متنها 2100 معتمر، من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 8 رحلات من جدة ورحلتين من المدينة المنورة.