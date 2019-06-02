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مصلحة السجون تنظم ندوة تثقيفية لنزلاء "المرج العمومى" بمناسبة شهر رمضان

الأحد، 02 يونيو 2019 12:20 م
مصلحة السجون تنظم ندوة تثقيفية لنزلاء "المرج العمومى" بمناسبة شهر رمضان ندوة فى قطاع السجون
كتب محمود عبد الراضى

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نظمت مصلحة السجون عدة ندوات دينية عن فضائل الأشهر الحرم وشهر رمضان الكريم بسجن "المرج العمومى"، بحضور عدد من النزلاء، حرصا من قطاع السجون على تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتثقيفية للنزلاء، تمهيدا لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.
 
جاء ذلك فى إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وفى ضوء التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية ومختلف أجهزة الدولة، ومنها مجمع البحوث الإسلامية، لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للمسجونين، خاصة الرعاية الاجتماعية والثقافية، لتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.
 
 جانب من الندوة
جانب من الندوة
ندوة
ندوة

سجون

ندوات للسجناء

ندوة للسجناء

توعية السجناء

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