مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، أمام قرية غزالة على طريق مطروح- الإسكندرية، في نطلق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، شعبان محمد فرغلي علي "35 سنة"- من الجيزة- مصاب بجرح رضي بفروه الرأس متهتك واشتباه كسر بأسفل الساعد الأيمن واشتباه pc ، واحمد السيد محمدين " 25 سنة"- من سوهاج- مصاب بكسر بالفك واشتباه كسر بالفقرات واشتباه p c واشتباه نزيف بالمخ.

كما استقبل المستشفى 3 جثث هامدة، لكل من شعبان السيد تميم "26سنة"- من سوهاج- ومحمد رجب محمد عمار "28 سنة"- من الإسكندرية- واحمد السيد قاعود "24 سنة"- من الإسكندرية وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.