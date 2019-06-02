سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

الأحد، 02 يونيو 2019 03:09 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح جثة - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، أمام قرية غزالة على طريق مطروح- الإسكندرية، في نطلق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، شعبان محمد فرغلي علي "35 سنة"- من الجيزة- مصاب بجرح رضي بفروه الرأس متهتك واشتباه كسر بأسفل الساعد الأيمن  واشتباه pc ، واحمد السيد محمدين " 25 سنة"- من سوهاج- مصاب بكسر بالفك واشتباه كسر بالفقرات واشتباه p c واشتباه نزيف بالمخ.

كما استقبل المستشفى 3 جثث هامدة، لكل من شعبان السيد تميم "26سنة"- من سوهاج- ومحمد رجب محمد عمار "28 سنة"- من الإسكندرية- واحمد السيد قاعود "24 سنة"- من الإسكندرية وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 


محافظة مطروح

مرسى مطروح

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة