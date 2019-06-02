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مصرع موظف بالمعاش إثر سقوطه أسفل عجلات القطار فى المنوفية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:24 ص
مصرع موظف بالمعاش إثر سقوطه أسفل عجلات القطار فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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لقى موظف بالمعاش بقرية شبرا زنجى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوط أسفل عجلات القطار نتيجة اختلال توازنه، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "سيد أحمد" 61 عاما موظف بالمعاش، وذلك إثر سقوط تحت عجلات القطار، نتيجة اختلال توازنه، بمحطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 
 

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

قطار المنوفيه

مصرع موظف

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