مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين بمطروح

لقى شخص مصرعه، اثر حادث انقلاب سيارة عند الكيلو 30 على طريق العلمين- وادي النطرون، في نطاق مدينة الحمام ، حيث استقبل مستشفى الحمام المركزى ،خالد عبد العزيز حسن عسلة "50 سنة" - مقيم في شارع مسجد سعد الهانوفيل في الإسكندرية-جثه هامدة، إثر الحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
حادث تصادم -ارشيفية
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