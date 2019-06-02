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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين بمطروح

الأحد، 02 يونيو 2019 11:36 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين بمطروح حادث تصادم -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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لقى شخص مصرعه، اثر حادث انقلاب سيارة عند الكيلو 30 على طريق العلمين- وادي النطرون، في نطاق مدينة الحمام ، حيث  استقبل مستشفى الحمام المركزى ،خالد عبد العزيز حسن عسلة "50 سنة" - مقيم في شارع مسجد سعد الهانوفيل في الإسكندرية-جثه هامدة، إثر الحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
 
 
 

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