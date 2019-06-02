مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخص مصرعه، اثر حادث انقلاب سيارة عند الكيلو 30 على طريق العلمين- وادي النطرون، في نطاق مدينة الحمام ، حيث استقبل مستشفى الحمام المركزى ،خالد عبد العزيز حسن عسلة "50 سنة" - مقيم في شارع مسجد سعد الهانوفيل في الإسكندرية-جثه هامدة، إثر الحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.