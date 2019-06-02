مصرع شاب سقط أسفل عجلات قطار الصعيد ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

لقى شاب مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار بالقرب من أحد مزلقانات السكة الحديد جنوب بنى سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا اليوم الأحد، من العميد جمال كامل مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات يفيد سقوط كرولس بباوى فرج الله 29 سنة، بدون عمل، مقيم عزبة جليلة مركز ببا، من قطار الصعيد، بالقرب من مزلقان قرية طنسا، مما تسبب فى وفاته ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر مفتش الصحة لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة، فضلا عن استدعاء أسرة المتوفى.