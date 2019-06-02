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مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته فى بيراميدز لسالم الشامسى والرميثى

الأحد، 02 يونيو 2019 11:26 م
مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته فى بيراميدز لسالم الشامسى والرميثى تركي آل الشيخ

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أكدت مصادر، لليوم السابع، أن المستشار تركي آل الشيخ وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في  نادي بيراميدز  للسيد سالم الشامسي  والسيد أحمد الرميثي .

ووفقا للمصادر الخاصة فإن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال الثمانية وأربعون ساعة القادمة لينهي علاقته بالنادي .

في الوقت الذي أكدت المصادر تلقيه عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى.

 ويجري المستشار تركي آل الشيخ دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره في شراء أحد هذه الأندية حيث يعتزم الدخول إلى السوق الأوروبي .

 


تركي ال الشيخ

بيراميدز

بيع بيراميدز

سالم الشماسي

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