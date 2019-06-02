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مسؤول هندى: الأمل ضعيف فى العثور على متسلقين فقدوا بالهيمالايا

الأحد، 02 يونيو 2019 12:58 م
مسؤول هندى: الأمل ضعيف فى العثور على متسلقين فقدوا بالهيمالايا جبال الهيمالايا
رويترز

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قال مسؤول فى الحكومة الهندية إن طائرتى هليكوبتر تابعتين للجيش وفريق إنقاذ نفذوا اليوم الأحد عملية تمشيط لمنطقة الهيمالايا المحيطة بجبل ناندا ديفى بحثا عن 8 متسلقين مفقودين دون أن تتكلل الجهود بالنجاح وإن فرص العثور عليهم أحياء تبددت على الأرجح.

وبدأت عملية إنقاذ المتسلقين، وهم من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة والهند، أمس السبت بعد تخلفهم عن العودة إلى قاعدتهم ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام للوصول إلى منطقة تعرضت لانهيار جليدى شوهد فيها المتسلقون آخر مرة.

وقال فيجاى كومار جوجداندا أكبر مسؤول للحكومة بمنطقة بيثوراجار فى ولاية أوتار كاند الجبلية "انتهت أول مهمة استطلاع جوية".

وأضاف "حددنا مواقع خيام فقط ولا وجود لبشر. بدأت طائرة هليكوبتر ثانية مهمة استطلاع".

وتابع قائلا "فرص العثور عليهم أحياء ضعيفة جدا"، مؤكدا وقوع انهيار جليدي واحتمال سقوط المتسلقين في هذا الانهيار الذي وقع بالمنطقة المحيطة بثاني أعلى قمة جبلية بالهند.

ورفضت السلطات الكشف عن أسماء المتسلقين.

 

جبال الهيمالايا

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الهند

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