سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محلل سعودى: نجاح قمة مكة أحدث حرقة وغصة للنظام القطرى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:13 م
محلل سعودى: نجاح قمة مكة أحدث حرقة وغصة للنظام القطرى تنظيم الحمدين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن نجاح القمة العربية فى مكة أحدث حالة ارتباك شديدة لدى قطر، خاصة أن هذه القمة تساهم بشكل كبير فى عزل إيران.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، "مازالت ألم وحرقة وغصة نجاح قمم مكة متواجدة في قطر ،من عزمي بشارة إلى حمد بن جاسم إلى  قناة الجريرة".

1
 

وتابع فهد ديباجى: "عزل إيران هو عزل لقطر، المشروع والهدف واحد، حيث يبدو أن نجاح قمم مكة كانت ضربة مؤلمة لقطر أكثر من إيران، وكنّا نظن أن وكلاء إيران هم حزب اللات والحوثي فقط،لكن قطر طلعت منهم".

 

 

 


اخبار العالم

قطر

قمه مكه

ايران

تميم بن حمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قيادى سابق بالجماعة: قطر يحكمها تنظيم الإخوان الدولى

الأحد، 02 يونيو 2019 05:49 م

تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 02 يونيو 2019 05:22 م

معارض قطرى: تميم بن حمد عاجز عن إدارة بلدية فما بالك بإدارة دولة بشعب قطر

الأحد، 02 يونيو 2019 04:33 م

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 02 يونيو 2019 10:45 ص

ألاعيب قطر تفشل فى إحباط قمة مكة.. تنظيم الحمدين أظهر تآمره ضد المنطقة بإرساله ممثلا له للمشاركة فى القمة العربية ليدافع عن إيران.. وخبراء: مستوى تمثيل الدوحة فضحها والحكام الحقيقيون لقطر هم أرهابيو الإخوان

الأحد، 02 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة