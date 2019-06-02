محافظ كفرالشيخ: 17 غرفة عمليات ويحذر من الساحات الغير مرخصة لأداء صلاة العيد

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عبد الفطر المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 357 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الخلاء، إضافة إلى المساجد المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلى والآخر احتياطى.

كما نبه المحافظ على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات، وتواجد خطيب أصلى وخطيب احتياطى قبل مواعيد الصلاه على الأقل بساعة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، يوجد 16غرفة عمليات فرعية بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية متواجدة فى المحافظة بالتنسيق مع الأمن والوحدات المحلية بالتعاون مع العلاقات العامة بالمحافظة لاستكمال استعداد هذه الساحات لاستقبال المصليين بعيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.