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محافظ قنا يعلن توريد 156 الف و 739 طن قمح لصوامع وشوّن المحافظة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:56 م
محافظ قنا يعلن توريد 156 الف و 739 طن قمح لصوامع وشوّن المحافظة محصول القمح
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم توريد 156 الف و 739 طن قمح، لافتا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري، الذى بدأ فى 15 ابريل الماضى ويستمر حتى 15 يوليو المقبل .
 
وذكر الهجان، أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"  لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعرالاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5  قيراط  و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط .
 
وأكد محافظ قنا، على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى اسرع وقت ممكن وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .

من جانبه ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتى بلغت 156 و 739 طن موزعة كما يلى 62 ألف و 548 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و 93 ألف و 946 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و 245 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعى.

 


تموين قنا

موسم القمح

محافظ قنا

شون القمح

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