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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.4%

الأحد، 02 يونيو 2019 01:59 م
محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.4% محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
قنا - وائل محمد

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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح 73.4%، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.
 
وقال محافظ قنا إن امتحان الشهادة الإعدادية فى العام الدراسى الأخير تقدم له 50 ألفا و845 طالبا وطالبة، حضر منهم 49 ألفا و374 فى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، نجح منهم 36 ألفا و230 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 73.4%، مشيرا إلى أن 22 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية.
 
وفى سياق متصل، اعتمد "الهجان" نتائج الشهادات الإعدادية المهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وكانت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 85%، وإعدادية المكفوفين 86%، وشهادة إتمام التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 80%.
 
وأعرب المحافظ عن تهنئته للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق فى المراحل التعليمية المتقدمة، مقدما الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبا إياهم بتقديم مزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.
 

الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه

محافظ قنا

المتفوقين

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