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محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك

الأحد، 02 يونيو 2019 01:42 م
محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات الى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرف العمليات بكل الوحدات المحلية لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك .

 وكشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ أكد على تشديد التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد وحتى نهاية اجازة العيد، مشيراً إلى تشكيل لجنة للمرور المستمر مكونة من قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات، على مدار الـ 24 ساعة .

وأشار "التوني" أن المحافظ وجه بتجهيز الحدائق العامة لفتحها امام الجمهور، ورفع درجة الإستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة، ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل .

 

 وأوضح المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر الخبز طوال أيام العيد، وشن حملات مفاجئة على المطاعم و سلاسل "السوبر ماركت"والجزارة ومحلات بيع "الكحك" لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 وأضاف أن المحافظ قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة اللواء يسري خضر، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال العيد.

 

 


سوهاج

عيد الفطر

محافظ سوهاج

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