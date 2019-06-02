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محافظ سوهاج: تخصيص 207 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الأحد، 02 يونيو 2019 11:40 ص
محافظ سوهاج: تخصيص 207 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن مديرية الأوقاف خصصت 207 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، موجهاً الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع المديرية، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد .
 
و وجه محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك .
 
ومن جانبه، أوضح الشيخ على محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، فى بيان للمحافظة، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الاضحى المبارك بـ 207 ساحة موزعة على 25 ادارة فرعية للاوقاف بنطاق المحافظة، بالاضافة الى أكثر من 6 الاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، سوف يؤدى فيها المواطنين صلاة العيد، مشيراً إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسى والآخر احتياطى، لافتاً الى أن ساحة استاد سوهاج الرياضى ستكون الساحة الرئيسية بالمحافظة .
 
 
 
 

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