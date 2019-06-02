محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالدفودة، محافظ جنوب سيناء اجتماعا تحضيريا لمناقشة استعدادات المحافظة ومديريةالتربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها من الفترة 8 / 6 وحتى 3 / 7 / 2019.

وحضر الاجتماع اللواء السيد الرافعي، مساعد مدير الأمن، و محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب فوزى همام، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء المدن بالمحافظة والجهات المختصة من صحة ومياه الشرب والكهرباء والتموين.

فى بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لجميع الجهات لتعاونها مع المديرية خلال فترة الامتحانات وبعدها، وخلال الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على أعلى مستوى وتجهيز لجان الامتحانات بمبردات المياه والمراوح لراحة الطلاب.

كما طالب بتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.

وأهاب باتخاذ كافة الإجراءات الصحية وتوفير ممرضة داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستو خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.

ومن جانبه أعلن وكيل الوزارة، أن هناك 907 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء هذا العام ب 7 لجان، مشيرا إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة وزارة صحية وهيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات وبمراكز توزيع الأسئلة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة.

وأضاف أنه تم أيضا تجهيز 6 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، بواقع استراحة فى كل من مدن طورسيناء، وراس سدر، وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع، معلنا أن إجمالى عدد المنتدبين لأعمال اللجان يبلغ 266 منتدبا و35 رؤساء لجان، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للمحافظ والجهات المختصة لدعمها وحرصها على نجاح وتميز العملية التعليمية بجنوب سيناء.