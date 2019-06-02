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محافظ الوادى الجديد يوافق على استحداث قسم الطاقة المتجددة بمدارس التعليم الصناعى بالمحافظة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:07 م
محافظ الوادى الجديد يوافق على استحداث قسم الطاقة المتجددة بمدارس التعليم الصناعى بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على استحداث تخصص "قسم الطاقة المتجددة" فى مدارس التعليم الفنى الصناعى بالمحافظة للعام الدراسى القادم 2019/2020، وذلك فى إطار الحرص على تنمية وتطوير المنظومة التعليمية على أرض الوادى الجديد. 
 
وأكد الزملوط، أن الهدف من استحداث التخصص هو ربط التعليم الفنى بسوق العمل لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المؤهلين المساهمة فى إقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة الجارية على أرض المحافظة، وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية التى تشجعها المحافظة، وتتوسع فيها لامتلاكها أكبر نسبة سطوع شمسى طوال العام .
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بأن المديرية قامت بتجهيز ورش ومعامل حسب المواصفات الفنية المحددة بمدرستى "الخارجة الصناعية بنين" و"موط الصناعية بنين"، وذلك بإشراف من الإدارة المركزية للتعليم الفنى، مضيفاً أنه سوف يتم عمل برنامج تدريبى من خلال الإدارة العامة للتعليم الصناعى بالوزارة لمعلمى تخصص التركيبات والمعدات الكهربائية، حيث أنه التخصص الأقرب للتخصص الجديد .
 
 

الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

الطاقة المتجددة

الطاقه المتجدده

المدارس الفنيه

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