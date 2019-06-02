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محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة لمستشفى رمد بنها

الأحد، 02 يونيو 2019 12:42 م
محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة لمستشفى رمد بنها مستشفى الرمد بمدينة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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اجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة لمستشفى رمد بنها للاطمئنان على أحوال المرضي والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدوية والاطمئنان أيضا على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وتفقد محافظ القليوبية، أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى وتحدث الي المرضي لاستطلاع آرائهم في جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد المحافظ عيادة الأسنان بالمستشفى وقسم المغسلة والمطبخ حيث تعرف على مواعيد ومكونات الوجبات الغذائية (الإفطار– الغذاء– العشاء) المقدمة للمرضى.

 

وخلال الجولة استمع المحافظ، لشرح من الأطباء الموجودين عن عدد العمليات التي تتم بالمستشفى على مدار اليوم وطبيعة ونوعية هذه العمليات من عمليات "مياه بيضاء – مياه زرقاء - حـول"، كما أكد مدير المستشفى على أن المستشفى تقوم بعمل 50-60 عملية كبرى شهريا وأن العمليات الجراحية تتم يوميا على مدار الأسبوع.

 

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، ومدير المستشفى ونائبته، وتأتي الزيارة في إطار حرص المحافظ على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة  للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم ومعانتهم.

مستشفى الرمد بمدينة بنها (1)
مستشفى الرمد بمدينة بنها 

 

مستشفى الرمد بمدينة بنها (2)
مستشفى الرمد بمدينة بنها 

 

مستشفى الرمد بمدينة بنها (3)
مستشفى الرمد بمدينة بنها 

 

مستشفى الرمد بمدينة بنها (4)
مستشفى الرمد بمدينة بنها 

 

مستشفى الرمد بمدينة بنها (5)
مستشفى الرمد بمدينة بنها 

 

 


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