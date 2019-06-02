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محافظ الفيوم يحيل المسئولين بمجلس مدينة الفيوم للتفتيش المالى والإدارى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:28 ص
محافظ الفيوم يحيل المسئولين بمجلس مدينة الفيوم للتفتيش المالى والإدارى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إحالة مسئولى مجلس مدينة الفيوم للتفتيش المالى والإدارى تمهيدا لإحالتهم للنيابه الإدارية.

جاء ذلك عقب سماع المحافظ شكوى من عمال نظافة مجلس مدينة الفيوم  من تأخر صرف رواتبهم حتى تاريخه وذلك مخالفة لقرارات وزارة المالية بشأن تنظيم وصرف الرواتب فى المواعيد المقررة والمحددة خاصة رواتب مايو والتى توافق عيد الفطر المبارك ورمضان المعظم.

وشدد المحافظ على اتباع ومراعاة صرف رواتب الموظفين فى المواعيد المقررة حتى لا يتعرضوا للمسائلة  ووعد محافظ الفيوم بحل المشكلة وصرف الرواتب فورا.

 

 

 

 

 


محافظ الفيوم

التفتيش المالى والإدارى

عمال النظافة

النيابه الاداريه

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