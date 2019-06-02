محافظ الغربية: تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى 7 قرى من أصل 9 قرى بالمحافظه

الغربيه محمد طارق

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تدشين مبادرة حياة كريمة فى 7 قرى بمحافظة الغربيه من أصل 9 قرى الأكثر احتياجات داخل المحافظة .

وقال محافظ الغربية، إن أخر قرى انطلاق أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرية كفر الجنيدى مركز زفتى والتى تعد سابع قرية نفذت بها بعد قرى طنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب وسلامون وذلك ضمن تسع قرى أكثر احتياجا تم اختيارهم كمرحلة أولى لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف "السعيد"، أنه يتم توزيع مساعدات مالية وعينية وتنظيم قافلة طبية يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجا داخل تلك القرى، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى وجمعية الأورمان والجمعيات الأهليه والمجتمع المدنى، مؤكداً على أهمية تنويع وتوزيع العمل الخيرى وعدم إقتصاره على مكان معين أو فئة معينة لتوفير حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا إلى اهتمامه الكبير بالقرى والعزب ونقل كافة الخدمات إليهم على غرار الخدمات التى توجد بالمدن من أجل توفير حياة كريمة لمواطنى المحافظة كافة.



جانب من إعمال مبادرة حياه كريمه بالغربيه



مبادرة حياة كريمه بالغربيه