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وتجهيز 360 ساحة لأداء صلاة العيد..

محافظ الغربية : تجهيز وإعداد المتنزهات العامة والحدائق لإستقبال عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 11:40 ص
محافظ الغربية : تجهيز وإعداد المتنزهات العامة والحدائق لإستقبال عيد الفطر متنزهات - أرشيفية
الغربيه محمد طارق

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وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، جميع رؤساء مدن المحافظة بتوفير كافة سبل الراحة وإعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لإستقبال عيد الفطر المبارك والمتابعة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية  والبناء المخالف خلال أيام العيد وإزالتها فى المهد.

وأكد رؤساء المدن على مستوى المحافظة أنه تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر لأول أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني طوال فترة العيد لمواجهة أى حرائق والتنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء مستغلين أجازة العيد ومواجهة حالات التعدي فى مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون وتكثيف التواجد الأمني بها ومواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن، كما يتم التنسيق مع مرفق النقل لتسيير أعداد من السيارات لخدمة مناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات والملاهي.

والتنسيق أيضاً مع مديرية أمن الغربية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أيام عيد الفطر المبارك من تأمين الأماكن الأثرية والمتنزهات لحماية المواطنين وكذا العمل على سهولة الحركة المرورية ومنع الإشغالات خلال تلك الفترة.

كما أكد محافظ الغربية فى بيان على مديرية الأوقاف برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز ساحات الصلاة وإختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك .
 
وصرح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بأنه تم تجهيز360 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بدائرة المحافظة تضم 2 ساحات رئيسية و358 ساحة فرعية ومناطق الساحات الرئيسية هي إستاد طنطا الرياضي ويستوعب  10ألاف  مصلي ، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى وتستوعب 10 ألاف مصلي وتم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة وتم إعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت ، والخطباء الأساسيين والإحتياطيين.
 

 

 


محافظ الغربيه

عيد الفطر

استعدادات عيد الفطر

الحدائق والمنتزهات

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