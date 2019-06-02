محافظ الغربية : تجهيز وإعداد المتنزهات العامة والحدائق لإستقبال عيد الفطر

وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، جميع رؤساء مدن المحافظة بتوفير كافة سبل الراحة وإعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لإستقبال عيد الفطر المبارك والمتابعة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد وإزالتها فى المهد.
وأكد رؤساء المدن على مستوى المحافظة أنه تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وفتحها منذ الصباح الباكر لأول أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني طوال فترة العيد لمواجهة أى حرائق والتنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء مستغلين أجازة العيد ومواجهة حالات التعدي فى مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .
والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون وتكثيف التواجد الأمني بها ومواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن، كما يتم التنسيق مع مرفق النقل لتسيير أعداد من السيارات لخدمة مناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات والملاهي.
والتنسيق أيضاً مع مديرية أمن الغربية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أيام عيد الفطر المبارك من تأمين الأماكن الأثرية والمتنزهات لحماية المواطنين وكذا العمل على سهولة الحركة المرورية ومنع الإشغالات خلال تلك الفترة.
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