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محافظ الشرقية يعلن حل 92% من طلبات المواطنين الواردة عبر بوابة الشكوى

الأحد، 02 يونيو 2019 05:58 م
محافظ الشرقية يعلن حل 92% من طلبات المواطنين الواردة عبر بوابة الشكوى محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالى عدد الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى بالمحافظة 7809 شكاوى، عبر منظومة البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة بدءًا من مطلع سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019، تم حل 7391 منها وجارى العمل على حل 408 شكاوى.

 

وأضاف غراب، لـ"اليوم السابع"، أنه تم استقبال 7904 شكاوى من إدارة خدمة المواطنين برئاسة الجمهورية ووزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام تم الرد على 7294 شكوى وذلك بنسبة تنفيذ 92%.

 

وأكد محافظ الشرقية، على أنه قام بعقد 13 لقاءً جماهيريا استقبل خلالها 96 من المواطنين بناءًا على طلبهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة لبحث شكوى المواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019 .


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