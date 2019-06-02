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محافظ الدقهلية يطالب رؤساء المدن بالانتهاء من الخطة الاستثمارية وصرف المستخلصات قبل إجازة العيد

الأحد، 02 يونيو 2019 03:06 م
محافظ الدقهلية يطالب رؤساء المدن بالانتهاء من الخطة الاستثمارية وصرف المستخلصات قبل إجازة العيد محافظ الدقهلية - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح الخطة الاستثماريه للعام المالي 2019 - 2020 بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة

واستعرض محافظ الدقهلية الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن والمديريات الخدمية وناقش وضع خطة مستقبلية تتضمن المشروعات المستهدفه ومدة التنفيذ ونوع المشروع، وشدد على ضرورة الانتهاء الفوري من جميع اعمال الخطة الاستثمارية وصرف جميع المستخلصات قبل إجازة العيد .

وأكد شاروبيم على أن الانتهاء من تنفيذ المشروعات والأعمال قبل الموعد المحدد يتيح لنا الفرصة المطالبة باعتمادات إضافية ،كما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة ويحافظ على المال العام

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات المعنيين، ومديري مديريات الطرق والإسكان والري ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

 

 


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