محافظ البحر الأحمر يستعرض تنفيد أعمال الحماية من مخاطر السيول

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال للحماية من مخاطر السيول بنطاق المحافظة بداية من الزعفرانة شمالا حتى حلايب وشلاتين جنوبا.

فى بداية الاجتماع عرض المهندس أشرف حداد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية ما تم من الحماية المنفذة بنطاق المحافظة، والأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة بالزعفرانة ووادى القويح بالقصير ومرسى علم.

من جانبه أكد المحافظ أن تلك السدود والبحيرات الصناعية تم إنشاؤها فى مناطقها لحماية المواطنين بالإضافة إلى المطار و المنشآت العامة والفنادق، وكلف المحافظ مدير إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة مرسى علم بإقامة حاجز التوجيه تقاطع وادى علم مع الطريق الشريانى لتأخذ المياه مسارها الى البحر .

يذكر أن تم انشاء 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى، وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه .

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والمهندس اشرف حداد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، نادى نصيف مدير إدارة الازمات والعميد محمد مصطفى مدير الإدارة العامة البوابة الإلكترونية بالمحافظة .