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محافظ الإسماعيلية: تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة على عيد بقرية نفيشة بتكلفة 23 مليون جنية

الأحد، 02 يونيو 2019 03:05 م
محافظ الإسماعيلية: تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة على عيد بقرية نفيشة بتكلفة 23 مليون جنية محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم إنهاء كافة التنسيقات اللازمة مع صندوق تطويرالعشوائيات التابع لمجلس الوزراء، والموافقة النهائية على البدء الفعلي فى تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الجديدة، والخاصة بمنطقة عزبة على عيد التابعة للوحدة المحلية لقرية نفيشة بمركز الإسماعيلية، والإسراع فى إنهاء تنفيذ مشروع إنشاء المحطة والتى تبلع جملة تكلفتها 23 مليون و500 ألف جنيها، دعما من صندوق تطويرالعشوائيات، وفقا للتوقيتات المحددة لها والبرنامج الزمني للتنفيذ .

وأشارالمحافظ فى بيان له اليوم أن هذة الأعمال تأتى فى إطار متابعة إستكمال وتنفيذ خطة المحافظة، للتعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية ورفع كفاءتها وتطويرها، والعمل على تحقيق المستهدف والقضاء تماما على اى شكل من أشكال العشوائيات، وإستعدادا لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من العشوائيات قريبا .

 


الاسماعيليه

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تطوير العشوائيات بالاسماعيليه

منطقه على عيد بنفيشه

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