محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية

الإسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، اليوم الأحد ، 5 طلاب الفائزين بالمركز الثاني عالميا في مسابقة انتل ، في مجال علم المواد ومجال الهندسة البيئية ، والتي أقيمت بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن تكريم 33 طالب أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام ، والذي حصل 8 طلاب منهم على الدرجة النهائية 280 درجة ، و25 طالب حصلوا على 279.5 درجة .

وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم ، على هذا التفوق وهو ثمرة كفاحهم ومجهودهم المبذول ، مؤكدا أن عليهم جميعا أن يحددوا أهدافهم في دراستهم ومراحلهم التعليمية المستقبلة من الآن ، خاصة أن العالم القادم هو عالم الثورة الرقمية الرابعة ، والتي ستتغير وتلغى به بعض الوظائف التقليدية بشكل كبير ، نتيجة لتطور العالم والتخصصات المطلوبة التي ستعتمد على التكنولوجيا الرقمية .

وطالب المحافظ ، الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة الاهتمام والاستثمار في تنمية عقول أبناءهم والتي تعتمد على الفهم والتثقيف وزيادة المعرفة ، خاصة أن مصر أتاحت للجميع قيمة علمية هائلة وهي بنك المعرفة الذي يعد كنزا لايمكن أن يقدر بمال ، ويجب الاستفادة منه جيدا ، وأهدى المحافظ في نهاية اللقاء دروع التميز العلمي وميداليات تذكارية للفائزين بمسابقة انتل ، والميداليات الفضية لأوائل الشهادة الإعدادية ، مقدما الشكر لقيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم ودعمهم لأبنائنا الطلبة ليصلوا لهذا المستوى التعليمي الهائل .