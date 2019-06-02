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محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية

الأحد، 02 يونيو 2019 10:46 م
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كرم  الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، اليوم الأحد ، 5 طلاب الفائزين بالمركز الثاني عالميا في مسابقة انتل ،  في مجال علم المواد ومجال الهندسة البيئية ، والتي أقيمت  بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن تكريم 33 طالب أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام ، والذي حصل 8 طلاب منهم على الدرجة النهائية 280 درجة ، و25 طالب حصلوا على 279.5 درجة  . 
 
وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم ، على هذا التفوق وهو ثمرة كفاحهم ومجهودهم المبذول ، مؤكدا أن عليهم جميعا أن يحددوا أهدافهم في دراستهم ومراحلهم التعليمية المستقبلة من الآن ، خاصة أن العالم القادم هو عالم الثورة الرقمية الرابعة ، والتي ستتغير وتلغى به بعض الوظائف التقليدية بشكل كبير ، نتيجة لتطور العالم والتخصصات المطلوبة التي ستعتمد على التكنولوجيا الرقمية .
 
وطالب المحافظ ، الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة الاهتمام والاستثمار في تنمية عقول أبناءهم والتي تعتمد على الفهم والتثقيف وزيادة المعرفة ، خاصة أن مصر أتاحت للجميع قيمة علمية هائلة وهي بنك المعرفة الذي يعد كنزا لايمكن أن يقدر بمال ، ويجب الاستفادة منه جيدا ، وأهدى المحافظ في نهاية اللقاء دروع التميز العلمي وميداليات تذكارية للفائزين بمسابقة انتل ، والميداليات الفضية لأوائل الشهادة الإعدادية ، مقدما الشكر لقيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم ودعمهم لأبنائنا الطلبة ليصلوا لهذا المستوى التعليمي الهائل .
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (1)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (2)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (3)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (4)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (5)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (6)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (7)
 
محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب أوائل الإعدادية (8)
 

الاسكندرية

انتل للعلوم

اوائل الاعدادية

محافظ الاسكندريه

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