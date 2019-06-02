محافظ الأقصر يستقبل وفد رجال الكنيسة لإستقبال التهانى بعيد الفطر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر نيافة الأنبا يوساب، وأسقف عام إسنا وأرمنت نيافة الأنبا يواقيم، على رأس وفد من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي.

كما استقبل محافظ الأقصر، وفد من الأقباط الكاثوليك، برئاسة القس إيليا وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

ورحب المحافظ، بوفود الكنائس ورجال الدين المسيحي، مشيراً إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ.