محافظ أسوان: توزيع 294 أطباء جدد على 224 وحدة صحية ومستشفى

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تنسيقياً موسعاً مع السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وبحضور مسئولى مديرية الأمن، بجانب مديرى الصحة والتموين ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى رؤساء مراكز توزيع الأسئلة ومديرى الإدارات التعليمية، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن وذلك من أجل وضع اللمسات والترتيبات النهائية ومناقشة واستعراض خطة الاستعداد للثانوية العامة الخاصة بكل جهة.
كما ناقش الاجتماع تحديد أهم المطالب والاحتياجات اللازمة لتحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان توفير وتهيئة المناخ المناسب أمام أبناؤنا الطلاب لتأدية الإمتحانات بكل سهولة بعيداً عن أى صعوبات أو شكاوى وبما يساهم فى تحقيقهم أفضل وأعلى الدرجات بمختلف المواد التعليمية.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء حازم عزت على ضرورة تفعيل التنسيق العرضى وفتح قنوات الاتصال المباشر بين مختلف المسئولين لمواجهة أى طوارئ أو مشكلات طارئة من أجل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الطلاب وتيسير عملية الامتحانات، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سيارة يومياً تكون جاهزة احتياطيا للتدخل السريع لمواجهة أى تحركات مطلوبة لنقل كراسات الأسئلة والإجابات، علاوة على تنظيم لجان مناسبة لامتحانات الطلاب من ذوى القدرات الخاصة يراعى فيها أن تكون فى الأوار الأرضية، وهو الذى يتوازى مع توفير جميع المتطلبات وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة داخل اللجان من مبردات ووسائل إنارة وتهوية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للجان من الخارج لمنع أى تجمعات تؤثر سلبياً على انتظام سير العملية الإمتحانية ولتخفيف العبء النفسى عن الطلاب.
ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق فى الفترة من ( 8 يونيو الجارى إلى 3 يوليو القادم ) ، موضحاً بأن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول 2019 يبلغ 7640 طالب وطالبة موزعين على 27 لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة منها 7 لجان بمركز أسوان ، ولجنتان بمركز دراو، بالإضافة إلى 5 لجان بمركز كوم أمبو ، و4 لجان بمركز نصر، فضلاً عن 9 لجان بمركز إدفو.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تنظيم مركزين لتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات أحدهما فى مركز إدفو ، بينما الأخر بمركز أسوان وذلك للتغلب على طول المسافات بين المراكز وتوفير الوقت والجهد وتحقيق السيولة والسرعة فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابات بمختلف اللجان.
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