محافظ أسوان: توزيع 294 أطباء جدد على 224 وحدة صحية ومستشفى

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه بدأ بالفعل تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد، والتى من المخطط أن تضم 294 طبيب بشرى من الذين لهم أمر تكليف على 224 وحدة صحية ومستشفى بجميع المدن والقرى والمناطق النائية ، بجانب الأطباء المتواجدين من قبل بواقع 30 طبيب أخر.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأن حركة الأطباء الجدد ستشمل توزيع 12 طبيب على منافذ مطار أسوان الدولى، وميناء السد العالى النهرى، والموانئ البرية بقسطل وارقين ، فيما سيتم توزيع 313 صيدلى، و 532 طبيب أسنان أيضاً فى نفس الحركة والتى ستساهم فى رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن الأسوانى البسيط.

ومن جانبه، صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن المديرية بدأت في إجراءات استلام تكليف أطباء الأسنان، والبالغ عددهم 77 طبيب من دفعة 2017، والذين تم تكليفهم.

وأشار، إلى أنه سيتم توزيع الأطباء على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة أسوان، ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية، وهو الذى سيحد من الشكاوى المتكررة في القرى والمناطق النائية من عدم تواجد الأطباء في الوحدات الصحية وقلة التخصصات في المستشفيات لمركزية والنوعية .