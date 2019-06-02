سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السكرتير العام يجتمع بالقيادات لوضع خطة الثانوية العامة

محافظ أسوان: توزيع 294 أطباء جدد على 224 وحدة صحية ومستشفى

الأحد، 02 يونيو 2019 03:33 م
محافظ أسوان: توزيع 294 أطباء جدد على 224 وحدة صحية ومستشفى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه بدأ بالفعل تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد، والتى من المخطط أن تضم 294 طبيب بشرى من الذين لهم أمر تكليف على 224 وحدة صحية ومستشفى بجميع المدن والقرى والمناطق النائية ، بجانب الأطباء المتواجدين من قبل بواقع 30 طبيب أخر.
 
وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأن حركة الأطباء الجدد ستشمل توزيع 12 طبيب على منافذ مطار أسوان الدولى، وميناء السد العالى النهرى، والموانئ البرية بقسطل وارقين ، فيما سيتم توزيع 313 صيدلى، و 532 طبيب أسنان أيضاً فى نفس الحركة والتى ستساهم فى رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن الأسوانى البسيط.
 
ومن جانبه، صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن المديرية بدأت في إجراءات استلام تكليف أطباء الأسنان، والبالغ عددهم 77  طبيب من دفعة 2017، والذين تم تكليفهم.
 
وأشار، إلى أنه سيتم توزيع الأطباء على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة أسوان، ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية، وهو الذى سيحد من الشكاوى المتكررة في القرى والمناطق النائية من عدم تواجد الأطباء في الوحدات الصحية وقلة التخصصات في المستشفيات لمركزية والنوعية .
 

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تنسيقياً موسعاً مع السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وبحضور مسئولى مديرية الأمن، بجانب مديرى الصحة والتموين ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى رؤساء مراكز توزيع الأسئلة ومديرى الإدارات التعليمية، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن وذلك من أجل وضع اللمسات والترتيبات النهائية ومناقشة واستعراض خطة الاستعداد للثانوية العامة الخاصة بكل جهة.

كما ناقش الاجتماع تحديد أهم المطالب والاحتياجات اللازمة لتحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان توفير وتهيئة المناخ المناسب أمام أبناؤنا الطلاب لتأدية الإمتحانات بكل سهولة بعيداً عن أى صعوبات أو شكاوى وبما يساهم فى تحقيقهم أفضل وأعلى الدرجات بمختلف المواد التعليمية.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء حازم عزت على ضرورة تفعيل التنسيق العرضى وفتح قنوات الاتصال المباشر بين مختلف المسئولين لمواجهة أى طوارئ أو مشكلات طارئة من أجل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الطلاب وتيسير عملية الامتحانات، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سيارة يومياً تكون جاهزة احتياطيا للتدخل السريع لمواجهة أى تحركات مطلوبة لنقل كراسات الأسئلة والإجابات، علاوة على تنظيم لجان مناسبة لامتحانات الطلاب من ذوى القدرات الخاصة يراعى فيها أن تكون فى الأوار الأرضية، وهو الذى يتوازى مع توفير جميع المتطلبات وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة داخل اللجان من مبردات ووسائل إنارة وتهوية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للجان من الخارج لمنع أى تجمعات تؤثر سلبياً على انتظام سير العملية الإمتحانية ولتخفيف العبء النفسى عن الطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق فى الفترة من ( 8 يونيو الجارى إلى  3 يوليو القادم ) ، موضحاً بأن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول 2019 يبلغ 7640 طالب وطالبة موزعين على 27 لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة منها 7 لجان بمركز أسوان ، ولجنتان بمركز دراو، بالإضافة إلى 5 لجان بمركز كوم أمبو ، و4 لجان بمركز نصر، فضلاً عن 9 لجان بمركز إدفو.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تنظيم مركزين لتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات أحدهما فى مركز إدفو ، بينما الأخر بمركز أسوان وذلك للتغلب على طول المسافات بين المراكز وتوفير الوقت والجهد وتحقيق السيولة والسرعة فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابات بمختلف اللجان.

 

 

 

 


محافظه اسوان

وحده صحيه

صحه اسوان

مطار اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة