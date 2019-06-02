محافظة الغربية تلقت 6139 شكوى على منظومة مجلس الوزراء

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه قام بعدد 212 زيارة ميدانية للمنشأت المختلفة، بجميع القطاعات بنطاق المحافظة الي جانب عقد 8 لقاءات للمواطنين بواقع لقاء كل شهر، منذ تولية مهمتة كمحافظ للغربية تم البت فى 250حالة من شكاوى المواطنين،

وأضاف إلى أن المحافظة تلقت 6139 شكوى على منظومة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تم حسم 6101شكوى بنسبة تنفيذ 98%، مشيرا إلى انه قام ب 212 لقاءات ميدانية وزيارات تفقدية خلال تلك الفترة.

وأكد على التفاعل مع نواب المحافظة فى الطلبات المقدمة منهم لخدمة المواطنين والطلبات الخاصة بدوائرهم حيث تقدموا ب11ألف و500 طلب مقدمين منهم والتأشير عليهم للجهات المختلفة.