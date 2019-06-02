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الأحد، 02 يونيو 2019 02:44 م
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محافظة الاسماعيلية استعدت لـ "الثانوية العامة" بـ 29 لجنة

الأحد، 02 يونيو 2019 02:41 م
محافظة الاسماعيلية استعدت لـ "الثانوية العامة" بـ 29 لجنة امتحانات الثانوية العامة- ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 والذي من المقرر ان يبدء السبت المقبل 8 يونيو 2019.

 

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على مراجعة تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين وشدد على الاطمئنان لتوفير خدمة الهواتف الأرضية للجان والتي تصل إلى هاتف أرضي بعدد لجان الثانوية العامة لضمان سرعة تواصل رؤساء اللجان مع مديري الإدارات التعليمية.

 

وأمد "قبيصي"، أن عدد لجان الامتحانات لهذا العام 29 لجنة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتشمل عدد 8259 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي وانه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان مؤكدًا حرص الجميع على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم.

 


تعليم الاسماعيليه

امتحانات الثانوية العامه

الثانوية للعامه

الدكتور خالد خلف

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