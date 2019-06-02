مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث اكتشفت اختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف هوية مرتكب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من سلمى أحمد شوبير، ابنة نائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه، تعرض شقتها للسرقة على يد مجهول.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين للمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس، أن مجهول سرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 5143 جنح لسنة 2019، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية السارق، وتولت النيابة التحقيق.