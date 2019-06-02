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متطوعون بشمال سيناء يقدمون مائدة إفطار لعدد 60 أسرة

الأحد، 02 يونيو 2019 08:23 م
متطوعون بشمال سيناء يقدمون مائدة إفطار لعدد 60 أسرة جانب من الحفل
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم 25 متطوع من شباب شمال سيناء، مائدة إفطار لـ 60 أسرةً اسرة بالعريش فى إحدى قاعات الاحتفالات بالعريش.
 
وقال محمد العشرى منسق الاحتفال، إنه تم تنظيم حفل الإفطار الجماعي للأيتام  والأرامل المقيمين بالعريش بالشراكة مع جهات تطوعية، مضيفا: "تم استضافة  60 أسرة بواقع 310 فرد".
 
وقال إن المتطوعين هم من مجموعة شباب الفيروز وتضمنت فقرات ترفيهية للأطفال وتقديم هدايا وملابس تم التبرع بها للمستحقين، وتنفيذ ورش رسم للأطفال التعليم منها مهارات الرسم والابتكار، وعرض مسرح عرائس للأطفال وتعليم من خلال "الصداقه" وفقاً للفئة العمرية للأطفال، وعرض فقرة التنورة .
 

شمال سيناء

العريش

الفيروز

حفل افطار

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