ما حكم زيادة الصلاة على النبى فى تكبيرات العيد؟ دار الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، على أن لا مانع من زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى ختام تكبيرات العيد.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته فى ختام التكبير أمر مشروع؛ فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت دار الإفتاء:"كما أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم تَفْتَحُ للعمل بَابَ القَبُول فإنها مَقْبُولَةٌ أَبَدًا حتى من المنافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها مُتَعَلِّقَةٌ بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم".