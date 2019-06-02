"ماذا عن شوال؟".. موضوع خطبة الجمعة الأولى من الشهر الهجرى الجديد

تلتزم مساجد مصر الـ180 ألف مسجد بخطبة الجمعة القادمة بعنوان "ماذا عن شوال؟".
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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