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لماذا تستثمر فى مصر؟ "الاستثمار" تجيب فى 4 محاور

الأحد، 02 يونيو 2019 06:00 ص
لماذا تستثمر فى مصر؟ "الاستثمار" تجيب فى 4 محاور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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تكثف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الترويج للاستثمار فى مصر سواء من خلال موقعها الإلكترونى باللغتين العربية والانجليزية، أو عبر الاتصال المباشر وعرض الفرص الاستثمارية على كبار رجال الأعمال، مدعومة بمعلومات دقيقة حول مزايا الاستثمار فى مصر من كافة الجوانب.

وحددت الوزارة 4 محاور، ترى أنها كفيلة بجذب الاستثمار إلى مصر ارتكزت على رؤية مصر 2030، حيث تعتزم رؤية مصر 2030 خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة.

ويتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاونى يستثمر فى رأس المال البشرى والمناطق المختلفة بجمهورية مصر العربية لتحسين جودة حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.

تعرف على محاور جذب الاستثمار
 

1- العدالة الاجتماعية: المساواة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تدعم مشاركة المجتمع وتشجيع الحراك الاجتماعى، بجانب تكافؤ الفرص لتحقيق الاندماج المجتمعى وتوفير الحماية والدعم للفئات المهمشة

2- المعرفة والابتكار والبحث العلمى: من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية تدعم المعرفة والابتكار، ترويج للابتكار والمعرفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير الأنشطة الإبداعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التقدم التكنولوجى

3- النمو الاقتصادى: من خلال النمو الاقتصادى المستدام والشامل، وخلق فرص عمل، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.

4- البيئة: عبر زيادة الوعى تجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية للبيئة، ونظام إدارة النفايات الصلبة، والحد من تلوث الهواء، بجانب تشجيع مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى الحفاظ على التنوع البيولوجى وحمايته.


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