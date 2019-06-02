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لليوم الثانى .. صرف 4 مليار و764 مليون جنيه من معاشات شهر يونيو

الأحد، 02 يونيو 2019 10:22 م
لليوم الثانى .. صرف 4 مليار و764 مليون جنيه من معاشات شهر يونيو مكتب بريد - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع وزارة التضامن انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد عيد الفطر 2019  ، حيث  تسير العملية بانتظام في يومها الثاني  حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة  من مساء اليوم الأحد  3 مليون و408  الف حالة  صرف بقيمة اجمالية  4 مليار و 764  مليون جنيه .

وكانت وزارة  التضامن الاجتماعى ، أعلنت بدء  صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من  السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول  عيد الفطر المبارك 2019  ، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وآسرهم والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة عيد الفطر

 

 


التضامن

معاشات يونيه

عيد الفطر 2019

انتظام صرف معاشات يونيه

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