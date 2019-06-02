للمرة الثانية فى أقل من شهر.. مصر تسجل رقما قياسيا بأطول مائدة فى العالم

كتب أحمد حسن

دخلت العاصمة الإدارية الجديدة رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول مائدة إفطار على مستوى العالم، التى جرى تنظيمها مساء أمس السبت وضمت آلاف المشاركين بطول تجاوز 3 كيلو مترات.

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن مصر حصلت على الرقم القياسى الثانى من موسوعة جينيس فى أقل من شهر، لافتا إلى أن شركة العاصمة ستحصل على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عصر اليوم الأحد.

يُذكر أن طول المائدة التى نظمتها العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 3 آلاف و189 مترا و83 سنتيمترا، بينما لم يتجاوز الرقم المسجل سابقا حيز الـ3 آلاف متر.