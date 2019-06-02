لجنة تعاين أعمال إصلاح كوبري "جمجرة" وتقترح مكان إنشاء الكوبري الجديد على الرياح التوفيقي

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت لجنة من وزارة التنمية المحلية، كوبرى "جمجرة" على الرياح التوفيقى، والمقرر دخوله أعمال الصيانة الأسبوع المقبل، بحضور المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى، حيث تم أخذ الموافقات اللازمة، وسيتم غلق الكوبرى جزئيا، بحيث يتم فتح حارة مرورية للسيارات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية، طوال فترة الترميم التى ستستمر لمدة شهر تقريبا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من شركة نسلة للمياه.

كما عاينت اللجنة، أيضا مقر إنشاء الكوبرى الجديد على الرياح التوفيقى، لتخفيف الضغط على الكوبرى القديم، والذى يخدم ما يزيد عن 30 ألف نسمة، إلى جانب أنه المنفذ الوحيد لخروج سيارات النقل الثقيل للمصانع الموجودة بالمنطقة، ولا بديل عنه.

كما اقترحت لجنة الوزارة، تشكيل لجنتين الأولى تبدأ اعمالها عقب عيد الفطر المبارك، للبدء الفورى فى دراسة مقترحات انشاء الكوبرى الجديد، والثانية لعقد اجتماعات مع الرى لبدء النظر فى أعمال الترميم السريع للكوبري القديم.

ومن المقرر، أن تتحمل إحدى الشركات الموجودة بالمنطقة تكلفة الكوبرى الجديد وأعمال تطوير الطريق المؤدى له، والذى سيبلغ 21 مليون جنيه، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية من تلك الشركات والمصانع مع محافظة القليوبية.