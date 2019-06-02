لجان مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد

رفعت 27 مديرية زراعية بمحافظات الجمهورية، والإدارة المركزية لحماية الاراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال حزمة إجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة خلال إجازة عيد الفطر.

وقررت الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تفعيل الغرف العمليات المركزية، والإزالة الفورية للمتعدين، وتحويل المخالفة للنيابة، وتخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات،ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والإزالة على نفقة المتعدى .

وكشف تقرير حماية الأراضى، أنه تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى ،وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بالمحافظات، لإحالة المخالفات للنيابة، والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.